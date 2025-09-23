Adrián Chávez es considerado por muchos como el mejor postero en la historia del América. Y si para muchos otros no lo es, hay algo que es innegable, si es el que más títulos ha ganado con el equipo azulcrema.

Dos ligas mexicanas, dos Campeón de campeones, tres Concachampions y una Copa Interamericana. Lo que lo llevó también a ser convocado a la Selección Nacional, incluso, para un ciclo mundialista, en 1994.

¿A qué se dedica actualmente Adrián Chávez?

Como es el caso de varios exfutbolistas, una vez que cuelgan los botines, optan por meterse en el mundo de la política. Esto porque la popularidad que tienen entre la sociedad mexicana es mucha.

Además de ejemplos icónicos, como el de Cuauhtémoc Blanco, Adrián Chávez se desempeñó en este rubro como candidato a la alcaldía Xochimilco por el Movimiento Ciudadano.

En su presentación como político, Chávez se presentó a sí mismo como un exfutbolista, aunque también afirmó contar con suficiente experiencia en la burocracia, así como en lo académico, para poder asumir el cargo de alcalde de Xochimilco.

“Soy Adrián Chávez, abogado, maestro en administración públicay tengo más de 15 años de experiencia trabajando en el gobierno federal, municipal y también en Xochimilco. Y sí, fui portero del América y de la selección nacional y quiero ser alcalde para trabajar por ti y para ti”, declaró en su presentación.

Sin embargo, poco después de su candidatura, dejó a Movimiento Ciudadano para para sumarse a 'Va x la CDMX' con Gabriel del Monte y Santiago Taboada.

Hoy en día, sigue vinculado al mundo del futbol, ofreciendo consejos sobre entrenamiento y apoyando proyectos, como el de su hijo, que también incursiona en las artes marciales mixtas.

