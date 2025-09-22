El futuro de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica no está asegurado, y su etapa por el futbol tico podría llegar a su fin si no logra clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Dos empates consecutivos, ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), despertaron el malestar de la afición que se manifestó al grito de "Fuera Piojo"; sin embargo, el presidente de la Federación, Osael Maroto, habló sobre la continuidad del entrenador mexicano.

En el programa Encuentro Deportivo, Maroto aseguró que “cuando se contrató a Miguel todos estábamos muy satisfechos, en el transcurso de cómo evolucionó la Selección todos estábamos muy contentos. Estos dos juegos que empatamos y que debíamos haber ganado porque estábamos arriba (…) son marcadores que te dejan una sensación que no era lo que se esperaba. Pero hasta la fecha estamos contentos con Miguel y seguimos creyendo que es un gran entrenador”.

Sobre los resultados obtenidos, agregó que “hemos conversado con él, lo trajimos a cuentas. Claramente, estamos preocupados, estamos ocupados, y estamos con los ojos puestos en la Selección”.

Finalmente, de cara al resto de las Eliminatorias donde Costa Rica busca su clasificación, el presidente comentó que “desde el punto de vista numérico seguimos dependiendo de nosotros. Que estemos contentos con el resultado, claramente no. Pero de ahí a quitar a Miguel no era la solución que estamos buscando”.

Los próximos partidos de Costa Rica serán el 9 y 13 de octubre contra Honduras y Nicaragua respectivamente, con el objetivo de sumar seis puntos vitales en sus aspiraciones para clasificar.

