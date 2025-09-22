Este lunes se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro que reconoce al mejor futbolista del mundo en la actualidad, y el galardonado fue el francés Ousmane Dembélé, jugador del París Saint-Germain, quien levantó el trofeo por primera vez en su carrera.

En segundo lugar, quedó la joven estrella de España y del Barcelona, Lamine Yamal, con figuras del Real Madrid como Kylian Mbappé y Vinicius Jr. relegados del premio.

Como suele pasar cada año, la elección del ganador dividió opiniones y uno de los periodistas que asegura que Dembélé no es un justo ganador es David Faitelson.

"¿El mejor futbolista del mundo? Para mí, Mbappé, Vinicius y Yamal están por encima de él... ¿Y para ustedes?", publicó en X, antes Twitter, el conductor de Televisa después de la premiación.

Horas antes, escribió que "Dembelé puede ser el mejor del mundo, pero esta y estará a años luz de Messi y de Cristiano Ronaldo…".

Cabe recordar, que Dembélé en la última temporada jugó 53 partidos, marcó 35 goles y aportó 16 asistencias. En el camino conquistó cinco títulos como la Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.

