España, aunque aún no tiene su boleto para el Mundial de 2026, marcha con paso firme para asistir al certamen, y según varios informes, la indumentaria oficial sería sacada al mercado en noviembre del presente año.

Sin embargo, ya se han filtrado imágenes de lo que sería el uniforme de 'La Roja'. Y como es costumbre, el nuevo diseño dividió opiniones entre los usuarios de las redes sociales.

¿Cómo sería el jersey de España para la Copa del Mundo?

La intensidad del color rojo fue una de las principales novedades del diseño. Las mangas, al igual que el short, serían azul marino, y las adornarán tres rayas de Adidas, dos rojas y una amarilla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención se encuentra en el centro del jersey, con unas rayas delgadas color amarillo. Que además tendrán pequeños detalles que decoran, como pequeños puntos que interrumpen las líneas.

Foto: Especial

Así como el logo de Adidas, el escudo de la selección y la estrella encima de el mismo, serán de color amarillo en su totalidad, igual que el diseño actual.

Estas nuevas innovaciones rompen por completo con los diseños tradicionales que acostumbraba el país campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Habrá que esperar a noviembre para que sea oficial.

Foto: Especial

