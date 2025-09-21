Álvaro Morales, Raúl Orvañanos, Enrique Burak... y más personajes de distintas empresas de los medios de comunicación convivieron y posaron sonrientes debido a la celebración de cumpleaños de Heriberto Murrieta.

Las fotos publicadas en redes sociales, de inmediato llamaron la atención de propios y extraños por todos los nombres que había en el convivio, incluso, de personajes que tenían la fama de no llevarse del todo bien.

Lee también

¿Quiénes estaban en el cumpleaños de Beto Murrieta?

Las 'rivalidades' entre televisoras, las competencias por rating y el codeo por los primeros lugares en los medios, no importaron, incluso, salieron de sobra, pues todos dieron su mejor sonrisa para la foto, que contaba con:

  • José Ramón Fernández
  • Alberto Peláez
  • Antonio García
  • Álvaro Morales
  • Jared Borgetti
  • Francisco Gabriel de Anda
  • Odin Ciani
  • Mijares
  • Arturo Bricio
  • Enrique Burak
  • Mauricio Ymay
  • Roberto Gómez Junco
  • Esteban Arce
  • Antonio García
  • Heriberto Murrieta
  • Ciro Procuna
  • Jorge Pietrasanta

Entre muchos otros más. La celebración del experimentado periodista, Beto Murrieta, reunió hasta exfutbolistas, comentaristas, analistas, y personalidades controversiales en una misma sala.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales comenzaron a llenar de comentarios la publicación, extrañados de ver a estos comunicadores juntos.

Aunque la mayoría de reacciones de la gente apuntaban al mismo nombre: David Faitelson. "Así es, solo amigos...Faitelson, tú no eres amigo, eres traidor y sicario", "No te invitaron Gordito" "No veo a David Faitelson culer*s", fue parte de lo que se puede leer en el posteo de Ciani.

Finalmente, José Ramón respondió a lo publicado por su compañero en ESPN, con un amistoso mensaje: "Qué buenas fotos querido Odín; amigos , compañeros, colegas. Una tarde especial que disfrute mucho. Fabuloso cumpleaños de Beto Murrieta".

Foto: @odin_ciani
Foto: @odin_ciani

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Cuauhtémoc Blanco: El día que irrumpió en Big Brother para darle el anillo a Galilea Montijo

Lo viral

Cuauhtémoc Blanco: El día que irrumpió en Big Brother para darle el anillo a Galilea Montijo
Emilio Fernando Alonso anuncia su regreso a las transmisiones tras haber estado delicado de salud

Lo viral

Emilio Fernando Alonso anuncia su regreso a las transmisiones tras haber estado delicado de salud