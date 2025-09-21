Álvaro Morales, Raúl Orvañanos, Enrique Burak... y más personajes de distintas empresas de los medios de comunicación convivieron y posaron sonrientes debido a la celebración de cumpleaños de Heriberto Murrieta.

Las fotos publicadas en redes sociales, de inmediato llamaron la atención de propios y extraños por todos los nombres que había en el convivio, incluso, de personajes que tenían la fama de no llevarse del todo bien.

Lee también Mundial Sub 20: Fechas y horarios de los partidos de la Selección Mexicana

¿Quiénes estaban en el cumpleaños de Beto Murrieta?

Las 'rivalidades' entre televisoras, las competencias por rating y el codeo por los primeros lugares en los medios, no importaron, incluso, salieron de sobra, pues todos dieron su mejor sonrisa para la foto, que contaba con:

José Ramón Fernández

Alberto Peláez

Antonio García

Álvaro Morales

Jared Borgetti

Francisco Gabriel de Anda

Odin Ciani

Mijares

Arturo Bricio

Enrique Burak

Mauricio Ymay

Roberto Gómez Junco

Esteban Arce

Antonio García

Heriberto Murrieta

Ciro Procuna

Jorge Pietrasanta

Entre muchos otros más. La celebración del experimentado periodista, Beto Murrieta, reunió hasta exfutbolistas, comentaristas, analistas, y personalidades controversiales en una misma sala.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales comenzaron a llenar de comentarios la publicación, extrañados de ver a estos comunicadores juntos.

Ya no se pelea José Ramón con Orvañanos? — Roberto Soto (@DrRoberto_Soto) September 21, 2025

Aunque la mayoría de reacciones de la gente apuntaban al mismo nombre: David Faitelson. "Así es, solo amigos...Faitelson, tú no eres amigo, eres traidor y sicario", "No te invitaron Gordito" "No veo a David Faitelson culer*s", fue parte de lo que se puede leer en el posteo de Ciani.

Finalmente, José Ramón respondió a lo publicado por su compañero en ESPN, con un amistoso mensaje: "Qué buenas fotos querido Odín; amigos , compañeros, colegas. Una tarde especial que disfrute mucho. Fabuloso cumpleaños de Beto Murrieta".

Foto: @odin_ciani

Lee también Mundial 2026: Las selecciones que nadie esperaba que avanzaran, y ya tienen su boleto asegurado