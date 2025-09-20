La Selección Mexicana Sub-20 llega al de Chile con una plantilla prometedora, con buen presente y sobre todo un emocionante futuro.

Encabezada por futbolistas como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos. Dirigidos por Eduardo Arce, debutarán en un complicado Grupo que comparten con Brasil, España y Marruecos.

México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs
México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs

Lee también

De acuerdo con el formato del torneo, el Tri clasificaría a los Octavos de Final si termina primero o segundo del Grupo C. O también podría avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Calendario de México en el Mundial Sub-20

México comenzará su camino contra la selección brasileña el domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre, se verán las caras con España, a las 14:00 horas (Horario del Centro de México), en el mismo recinto.

Y su etapa de fase de grupos finaliza con Marruecos, el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Conoce cuántos Mundiales podría disputar Gilberto Mora en menos de un año con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7
Conoce cuántos Mundiales podría disputar Gilberto Mora en menos de un año con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7

Ya se verá cómo le va al combinado mexicano en este torneo internacional, pero en la previa, la plantilla de juveniles pinta para tener una sólida participación, con jugadores que emocionan a toda a afición mexicana.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Quién es el futbolista más joven que ha disputado un Mundial con México?

Selección Mexicana

¿Quién es el futbolista más joven que ha disputado un Mundial con México?
El temblor de 1985 le dio la 'bienvenida' al seleccionado Luis Roberto Alves 'Zague'

Selección Mexicana

El temblor de 1985 le dio la 'bienvenida' al seleccionado Luis Roberto Alves 'Zague'