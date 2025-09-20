La Selección Mexicana Sub-20 llega al Mundial de Chile con una plantilla prometedora, con buen presente y sobre todo un emocionante futuro.

Encabezada por futbolistas como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos. Dirigidos por Eduardo Arce, debutarán en un complicado Grupo que comparten con Brasil, España y Marruecos.

México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs

Lee también Mundial 2026: ¿Cuándo y en qué ciudad será el sorteo de la Copa del Mundo?

De acuerdo con el formato del torneo, el Tri clasificaría a los Octavos de Final si termina primero o segundo del Grupo C. O también podría avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Calendario de México en el Mundial Sub-20

México comenzará su camino contra la selección brasileña el domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre, se verán las caras con España, a las 14:00 horas (Horario del Centro de México), en el mismo recinto.

Y su etapa de fase de grupos finaliza con Marruecos, el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Conoce cuántos Mundiales podría disputar Gilberto Mora en menos de un año con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7

Ya se verá cómo le va al combinado mexicano en este torneo internacional, pero en la previa, la plantilla de juveniles pinta para tener una sólida participación, con jugadores que emocionan a toda a afición mexicana.

Lee también Copa del Mundo 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos ¿Qué sigue ahora?