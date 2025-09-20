Anthony Martial, flamante refuerzo de Monterrey para el Apertura 2025, llegó a ser uno de los delanteros sensación en el futbol europeo.

Además, sus buenas actuaciones en el balompié francés e inglés posteriormente, lo llevaron a tener participaciones constates con la selección francesa.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cómo le va al Tricolor en el Estadio Azteca en Copas del Mundo?

¿Cuántos Mundiales ha disputado Martial?

Sin embargo, cuando el tema se centra en la Copa del Mundo, la respuesta sorprende a más de uno: Martial no ha jugado ningún Mundial.

El atacante francés ha tenido oportunidades, disputó partidos de eliminatoria y Eurocopa, pero nunca logró colarse en una lista definitiva para la máxima cita del futbol.

En 2018, cuando Francia viajó a Rusia, Didier Deschamps decidió dejarlo fuera de los 23 convocados que más tarde levantarían el título.

Francia campeón del Mundial de Rusia 2018 Foto: Imago7

Cuatro años más tarde, en 2022, la historia se repitió. Las lesiones y la competencia feroz en el ataque francés lo dejaron fuera de la consideración para Qatar. Ni siquiera apareció en las listas preliminares, y otra vez tuvo que conformarse con seguir el Mundial como un espectador más.

Hoy, a sus 29 años, parece difícil que Martial pueda asistir a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, además de porque la delantera de su combinado nacional está plagada de estrellas, la Liga MX no parece ser lo suficientemente competitiva como para que lo tomen en cuenta.

La reacción de Anthony Martial a la alerta sísmica / Foto: Capturas

Lee también Selección Mexicana: ¿Quiénes son los nueve porteros que han jugado para México en una Copa del Mundo?