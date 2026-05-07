El mediocampista Marcel Ruiz reconoció que nunca pasó por su mente la posibilidad de rendirse, después de las lesiones que sufrió en la rodilla derecha que lo alejaron de las canchas varias semanas.

A pesar de que su recuperación fue rápida y que se reintegró a Toluca, el futbolista no fue considerado por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, para la lista de jugadores que se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento para la Copa del Mundo de 2026.

Ruiz comentó que ha estado al pendiente de todo lo que sucede tanto dentro, como fuera de la cancha, y agradeció todo el apoyo de la afición que ha estado con él en momentos complicados para su carrera deportiva.

"Han sido semanas muy difíciles, llenas de golpes físicos y emocionales. En silencio, escuchando a todos opinar sin tener idea de lo que estaba pasando, pero siempre tranquilo", posteó en su cuenta de Instagram.

"Lo único que siempre tuve claro es que jamás me iba a rendir mientras tuviera un mínimo de posibilidades. Gracias al club, afición y a mis compañeros por todo el apoyo y nunca dejar de confiar en mí. Estamos en una final más", agregó.

Marcel se convirtió en un jugador importante para que los Diablos accediran a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf y estará en condiciones de ser tomado en cuenta por Antonio Mohamed para encarar el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pachuca.

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