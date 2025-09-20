Cada vez falta menos para que se definan los grupos para la Copa del Mundo de 2026. Como es costumbre, el sorteo se realiza en diciembre previo al año mundialista.

Esto ha aplicado desde hace varios Mundiales ya, salvo en Qatar 2022, que se hizo a mediados de año porque el torneo se realizó en el último mes de aquel año.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo es el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. Empieza a las 12:00 hora local, y a as 11 para México.

Gianni Infantino Foto: Especial

Por su parte, el repechaje para este torneo internacional se celebrará en México en marzo de 2026. Con este nuevo formato, seis selecciones de cinco confederaciones del globo competirán por dos plazas en la Copa del Mundo.

México, Canadá y Estados Unidos, están ya asignados en el bombo 1 del sorteo, debido a que son los anfitriones, por tanto, tienes su lugar asignado, sin necesidad de disputar eliminatorias.

