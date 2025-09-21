Asistir a una Copa del Mundo es la meta soñada no solo para los jugadores de la selección, también para todos los miles y miles de aficionados que sueñan con ver sus colores en el máximo escenario del futbol.

Para la edición de 2026, varios equipos de los que no se esperaba mucho, han logrado clasificar y nadie les podrá quitar la atípica experiencia de vivir una Copa Mundial.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

¿Qué selecciones clasificaron de sorpresa al Mundial de 2026?

Irán : A falta de dos jornadas en las Eliminatorias, aseguraron su pase con un empate ante Uzbekistán. En sus seis participaciones previas, no pasó la fase de grupos.

: A falta de dos jornadas en las Eliminatorias, aseguraron su pase con un empate ante Uzbekistán. En sus seis participaciones previas, no pasó la fase de grupos. Nueva Zelanda: Ganaron las Eliminatorias de OFC tras ganarle la final a Nueva Caledonia; hasta ahora, nunca lograron avanzar de fase de grupos.

Ganaron las Eliminatorias de OFC tras ganarle la final a Nueva Caledonia; hasta ahora, nunca lograron avanzar de fase de grupos. Uzbekistán : Tras empatar con los Emiratos Árabes Unidos, aseguraron su clasificación al Mundial por primera vez en su historia.

: Tras empatar con los Emiratos Árabes Unidos, aseguraron su clasificación al Mundial por en su historia. Jordania : Con goleada frente a Omán, clasificaron por primera vez a una Copa del Mundo.

: Con goleada frente a Omán, a una Copa del Mundo. Paraguay : Después de tres Mundiales sin clasificar, la Albirroja festejó su clasificación al Mundial del 2026 con feriado nacional.

: Después de tres Mundiales sin clasificar, la Albirroja festejó su clasificación al Mundial del 2026 con feriado nacional. Túnez: El clasificado más reciente por parte de las Eliminatorias de África. Será apenas su séptima participación en las Copas del Mundo.

Sin embargo, es importante destacar que con este nuevo formato de 48 participantes, este tipo de conjuntos, que usualmente no son un invitado recurrente, tienen muchas más chances de clasificar que en ediciones pasadas.

Uzbekistán clasifica a su primer Mundial; estarán en el de 2026 / Foto: AFP

