El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana de Futbol atraviesa el peor momento de su carrera profesional. Prueba de ello fue la enorme falla que tuvo en la cancha del estadio Akron el sábado por la noche.

Javier Hernández no podía creer el error que cometió en la derrota (0-3) de las Chivas a manos del Toluca. El delantero del Guadalajara se quedó tendido boca abajo en el césped unos instantes antes de reincorporarse y continuar en el partido.

El ‘Chicharito’ erró el gol de la honra de una Chivas que fueron exhibidas en casa ante el campeón del futbol mexicano. Usuarios en redes sociales de inmediato se burlaron del momento por el que atraviesa el máximo romperredes de la Selección Mexicana con 52 tantos.

El Rebaño Sagrado ya iba abajo en el marcador, el hipotético tanto de Hernández no hubiera evitado la derrota, pero la forma en la que falló un remate de cabeza frente a la portería despertó comentarios negativos en las redes sociales.

El ocaso de un goleador… un chavito que se fue a Europa y triunfó en Inglaterra, destacó en Alemania y España… fue a la mls y lo hizo bien… volvió a México y parece que nada de lo anterior sucedido… que triste ver a Javier así! @Chivas no está para hacer homenajes en activo pic.twitter.com/RMRQ17IePM — Soyel_isra🇲🇽 (@soyel_isra) September 21, 2025

“Javier Chicharito Hernández está matando todo lo que alguna vez fue”, escribió un usuario de X en una publicación en donde compartió el error de Hernández. “El ocaso de un goleador… un chavito que se fue a Europa y triunfó en Inglaterra, destacó en Alemania y España… fue a la MLS y lo hizo bien. Volvió a México y parece que nada de lo anterior sucedió, que triste ver a Javier así. Chivas no está para hacer homenajes en activo”, escribió otro usuario.