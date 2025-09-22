Dos ganados, balón de oro, goleador en Italia, Francia y Brasil. Para muchos, el mejor '9' de la historia: Ronaldo Nazario. La leyenda brasileña, además de haber marcado época en el futbol brasileño, tiene una extraña historia en cuanto a su fecha de nacimiento.

¿Cuándo cumple años Ronaldo Nazario?

Ronaldo nació el 18 de septiembre, pero su padre olvidó por completo registrarlo, y fue hasta el 22 que fue dado de alta en el registro de población de Brasil.

Según lo que se lee en el libro del exjugador 'Ronaldo The Journey of a Genius', del escritor James Mosley, el papá de 'El Fenómeno' tenía que pagar una multa importante de dinero por no haber registrado a su hijo a tiempo, sin embargo, para saltarse dicha sanción, dijo a las autoridades que el bebé recién había nacido.

Ronaldo levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Alemania con dos goles suyos en la Final de Corea-Japón 2002. Foto: AFP

Debido a esto y para evitar algunas sospechas, la familia del Fenómeno le celebró siempre hasta el día 22. De hecho, la selección brasileña, el AC Milán, el Inter de Milán, y demás clubes en los que militó, se esperan hasta esta fecha para felicitarlo por su cumpleaños.

A día de hoy, en 2025, el crack brasileño está cumpliendo 49 años de edad. Sin duda, su huella en el balompié es imborrable, y se sienta en la mesa de los mejores atacantes de todos los tiempos.

