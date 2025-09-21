Hoy en día, lo hecho por Pelé en las Copas del Mundo es algo admirado por propios y extraños. Sus tres campeonatos lo colocan como uno de los mejores jugadores de la historia del torneo, y del futbol en general.

Sin embargo, "O'Rei" estuvo muy cerca de que su carrera en este certamen finalizara únicamente con dos copas ganadas, pues una depresión en 1966, casi lo deja fuera del Mundial de México 1970.

¿Por qué Pelé no quería jugar el Mundial de 1970?

Edson Arantes do Nascimento, expuso muchas cosas sobre su vida en su película documental de Netflix. Entre ellas, lo que vivió luego de la eliminación en la Copa Mundial del 66'.

De acuerdo con el exjugador, había tomado la decisión de volver a ir a un Mundial. Lo que le partió el corazón a millones de aficionados brasileños, y a todos sus seguidores de diferentes partes del globo.

Pelé en aquel Mundial no pudo ayudar a su país, que se fue eliminada en fase de grupos, debido a una fuerte lesión, lo que marcó una de las peores decepciones de su carrera.

“Me han preguntado esto varias veces, y lo vuelvo a aclarar, no tengo intención de volver a jugar en los Mundiales, porque creo que no tengo suerte ahí. Es el segundo Mundial al que voy, juego dos partidos y no logro jugar más”, fue la explicación que dio en aquel entonces a la prensa.

Pelé observa el trofeo Jules Rimet / Foto: Especiales

Previo a México 1970, pese al duro momento en tierras inglesas, el delantero sentía cierta deuda pendiente, y al final aceptó que extrañaba esa sensación de defender sus colores, ya que su único deseo era 'ser recordado'.

“Me sentía angustiado, yo no quería jugar el Mundial del 70, yo no quería revivir lo que viví en Inglaterra. Tenía muchas dudas, sentía preocupación, pero también lo extrañaba. Yo solo quería ser recordado. Y eso era lo último, ese era mi último Mundial”.

Sin embargo, luego de cientos de meditaciones, el entorno del jugador lo convenció para acudir con Brasil al torneo en México. Y eventualmente, Pelé declaró que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar.

“El Mundial de 1970 fue el mejor momento de mi vida, pero creo que fue más importante para el país, porque si Brasil hubiera perdido en 1970 todo podría haber empeorado. Al Brasil ser campeón, todo el país pudo tener un respiro. El Mundial del 70 fue más por el país que por el futbol, sin lugar a dudas”.

Pelé festeja en el Estadio Azteca su tercer Mundial ganado con Brasil tras derrotar a Italia en México 70. Foto: Archivo

