Ganar una Copa del Mundo debería ser el inicio de una era dorada. El punto más alto que, en teoría, catapulta a una selección hacia años de buen futbol y protagonismo en el mejor torneo de selecciones.

Pero en este deporte, nada está garantizado, y hay campeones que después de tocar la gloria simplemente se desplomaron en el escenario donde en más de una ocasión, fueron el mejor equipo.

La crisis que vive Italia en las Copas del Mundo

Después de levantar el trofeo en Alemania 2006, no ha vuelto a superar ni si quiera la fase de grupos en un Mundial. Todo indicaba que comenzaba una generación dorada, pero llevan ya casi 20 años sin jugar unos Octavos de final.

Italia se consagró como campeona de la Copa Mundial de Alemania 2006. FOTO: Especial

La pesadilla comenzó en Sudáfrica 2010. Los italianos, todavía con la etiqueta de campeones, empataron (1-1) contra Paraguay y Nueva Zelanda, y cayeron frente a Eslovaquia (3-2). No pudieron superar la fase de grupos.

Cuatro años después, en Brasil 2014, la historia se repitió. Italia abrió con una victoria sobre Inglaterra, pero todo se vino abajo con derrotas frente a Costa Rica y Uruguay. Una vez más, fuera en la primera instancia.

Sin embargo, no fue lo peor, lo más preocupante vino después. En Rusia 2018 y Qatar 2022, ni siquiera lograron clasificar. Dos Mundiales seguidos sin Italia, algo impensable para un país que posee cuatro títulos mundiales.

Incluso, la escuadra Azzurra puede alargar esa mala racha en el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, debido a que en las eliminatorias de la UEFA, aún no logran hacerse con el boleto que les de acceso al mejor torneo del mundo luego de 12 años de ausencia.

Foto: EFE

