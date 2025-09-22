David Faitelson se ha caracterizado por protagonizar varios pleitos en su paso por las televisoras en las que ha trabajado. Desde ESPN hasta Televisa. Ya sea a cuadro o por redes sociales, siempre da de qué hablar.

Desde periodistas deportivos, hasta 'influencers', el comunicador de TUDN siempre busca dejar un comentario que se salga del corral, y ha construido un personaje al rededor de eso. Repasemos sus más sonadas polémicas.

Polémicas más grandes de David Faitelson

Recientemente, Faitelson decidió romper por completo su relación con José Ramón Fernández, a través de un posteo en redes sociales, donde aseguraba que el veterano periodista tenía una adicción con la cocaína.

Este pleito entre ambos le dio la vuelta a todo el internet, y se especuló en varias ocasiones sobre el consumo de Joserra. Sin embargo, hace un par de semanas rompió el silencio, y aseguró que él jamás se metió ninguna sustancia.

David Faitelson, quien trabajó 30 años junto a Joserra, reveló sus problemas de adicciones en TV Azteca. Foto: Especial

Otra de sus controversias más recientes, llegó durante la pasada edición de la Copa Oro, que ganó la Selección Mexicana. Y es que, debido a que TV Azteca no consiguió los derechos del torneo, Christian Martinoli y el 'Doctor' García, comentaros los partidos en transmisiones en vivo en YouTube.

Ante esto, Faitelson dijo que ese no era contenido digno de ver para los niños, y para el periodismo en general.

Ambas partes se dieron con todo, la dupla de Azteca no se quedó de brazos cruzados y respondió a cada ataque. Incluso, el Doctor metió a su hija a una emisión a manera de respuesta irónica a lo que dijo Faitelson.

Christian Martinoli y Luis García lanzaron una indirecta a David Faitelson en su transmisión del Mundial de Clubes. Foto: Especial

La polémica quizá más recordada de su carrera, cuando Ricardo Peláez aseguró que Faitelson era un estúpido. Esto debido a que el periodista comentó que Miguel Herrera tuvo que ver con la destitución de Peláez de los altos mandos del América.

Rafa Puente también recibió los insultos del periodista de TUDN luego de que este lo llamara "pinche entrenador fracasado" de una manera muy grosera, lo que determinó en una discusión entre ambos en plena transmisión.

Faitelson diciéndole pinche entrenador fracasado a Rafa Puente Jr y el otro pobre cabrón ya casi quería llorar jajajajajajajajajajaj qué magia pic.twitter.com/o5TFqR01h8 — Rhevolver (@Rhevolver) April 24, 2024

Y cómo olvidar las críticas que recibió por su participación en el Supernova Strikers, evento donde personalidades del internet se enfrentaron en combates de boxeo.

Durante la transmisión del evento, donde fue comentarista junto a 'La Cotorrisa' y el Zar del boxeo Carlos Aguilar, el ex de ESPN fue abucheado en cada intervención, y las redes sociales lo tundieron por no tener el apoyo de la gente.

¡NO LO QUIEREN! 🤭❌



David Faitelson apareció en las pantallas del Palacio de los Deportes y de inmediato empezaron a abuchearlo 👀 pic.twitter.com/CvkvJk42Ng — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 18, 2025

