Hace un par de meses, José Ramón Fernández se vio envuelto en una polémica que lo acusaba de consumir drogas durante su trayectoria deportiva en televisión. O al menos así lo reveló David Fiatelson, en una pelea que tuvieron en redes sociales.

Luego de toda la especulación que este tema generó, Joserra decidió por fin romper el silencio, y salir a declarar en su defensa sobre las afirmaciones de su presunta adicción a la cocaína que soltó su alguna vez compañero en ESPN.

José Ramón Fernández y David Faitelson se enemistaron desde el año pasado. Foto: Especial

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre los rumores de su consumo de drogas?

En su serie biográfica 'La vida de José Ramón Fernández', Joserra explicó que las acusaciones de Faitelson son completamente falsas.

"En la televisión, ese rumor se corrió mucho, se dijo que a mí me la daban: yo no utilicé drogas, para nada. Yo tomaba muchas pastillas, pero jamás utilicé una droga”, aseguró el experimentado periodista.

José Ramón Fernández enfrenta la polémica más grande de su carrera. Foto: Especial

Estas declaraciones de José Ramón, son las únicas que ha salido a dar sobre el tema desde aquella pelea con Faitelson, y aunque las aguas se habían calmado, parece que esta controversia ha sido terminada.

Esta serie se produjo entre 2022 y 2023, motivo por el cual el comunicador de TUDN también aparece en la producción, pues la discusión que tuvieron en X no fue sino hasta este año.

¿Dónde ver la serie de José Ramón Fernández?

'La vida de José Ramón Fernández', que retrata la trayectoria vivida por el propio Joserra, cuenta con la apariciones de figuras del periodismo deportivo mexicano como Christian Martinoli, Luis García, Toño de Valdés, David Faitelson, entre otros, se puede disfrutar por la plataforma de Disney+.

