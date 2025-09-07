No es ninguna novedad decir que Chicharito vive uno de los peores momentos futbolísticos de toda su carrera desde que volvió a las Chivas en 2024. Al delantero mexicano se le ha negado el gol en diversas ocasiones.

Esta vez, en el partido amistoso que disputó el Rebaño contra León en Estados Unidos, Hernández perdonó una oportunidad inmejorable de gol, cuando el partido iba 0-0.

Javier Hernández llegó para el Clausura 2024. Foto: Imago7.

Aunque para su fortuna, el encuentro terminó con triunfo de Chivas (2-1) ante La Fiera, y el gol fallado no tuvo peso en el marcador final. Aunque no se salvó de las burlas y críticas.

Video de la falla de Chicharito Hernández con Chivas

En el primer cuarto de hora de la primera mitad, el exjugador del Real Madrid desaprovechó un centro de su compañero, y aunque no había portero, no pudo capitalizar la jugada con el arco abierto.

Increíble falla de Chicharito... pic.twitter.com/FYPTvYMgGH — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 7, 2025

La imagen de Hernández sin poder definir rápidamente llegó a las redes sociales, donde todos los ataques no se hicieron esperar, con comentarios sarcásticos y burlones hacia el mexicano.

"No mmn, eso ya es al propósito", "Delete player (borrar jugador)", "Ya nada más se exhibe", "El señor desde hace años NO tiene nivel de primera división en México...", "Ya no coordina", "Ese cabron lleva un año retirado pero no lo sabe", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Chicharito sólo ha podido anotar tres goles en dos años que lleva en Chivas luego de dejar a Galaxy de los Ángeles, y la incertidumbre sobre su futuro solo va en aumento con escenarios como este.

