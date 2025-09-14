Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los mejores boxeadores que ha tenido México. Sin embargo, pese a todos los campeonatos que ha ganado y a su récord de 63-3-2, David Faitelson se ha acostumbrado a criticar al mexicano a lo largo de su trayectoria.

Esta vez, a través de sus redes sociales, el comunicador de Televisa publicó un video de hace seis años, donde, sin pelos en la lengua, le dice sus opiniones boxísticas al tapatío.

Davi Faitelson de nuevo señaló que lo le gusta para nada en los boxístico el Canelo Álvarez. Foto: Especial

¿Qué le dijo David Faitelson a Canelo Álvarez?

Tras su reciente caída ante Terence Crawford por decisión unánime el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Faitelson compartió un clip donde en uno de sus programas, entrevistó a Canelo y le dijo que 'Bud' era mejor peleador que él.

"Según el Canelo y según Eddy Reynoso (su entrenador), yo no sé nada de boxeo, pero dentro desde mi más humilde punto de vista, creo que Terence Crawford es el número uno, Vasyl Lomachenko es el número dos, y el tres sería Saúl el Canelo Álvarez" expresó mientras el propio Saúl se reía.

De inmediato, Reynoso intervino: "¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus argumentos?", lo que desató un debate e intercambio de ideas interrumpidas entre los tres personajes.

Esto dije hace 6 años… pic.twitter.com/busmyicGJ7 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 15, 2025

Aunque Faitelson lo justificaba con la técnica de los peladores, Canelo y su entrenador argumentaban que no tenían los logros de los que presumía el tapatío.

Ahora, después de que Crawford subiera dos divisiones y venciera a Canelo como campeón indiscutido de las 168 libras, el de TUDN presumió su video, con un recordatorio en la publicación: "Esto lo dije hace 6 años..."

