La aventura de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol de Chipre no comenzó nada bien. En su presentación, su nuevo equipo perdió por 5-0, en lo que es el intento del guardameta de llegar al Mundial de 2026.

Su actuación no pasó desapercibida en por la prensa de aquel país, quienes señalaron el desempeño del mexicano. Señalaron que el equipo recibió más goles en un partido que en toda la temporada, lo que evidentemente empeoró la narrativa.

¿Qué opinan de Ochoa los medios de comunicación de Chipre?

El medio Phileleftheros, aseguró que desmantelaron por completo al AEL Limassol. “El Omonia se mostró impetuoso, dominante y decidido, desmantelando al AEL con un impresionante 5-0 en el GSP. Los verdes de Henning Berg redujeron a los azules y amarillos a polvo y migajas”.

Los medios internacionales también coincidieron que el debut de 'Paco Memo' fue catastrófico. “Un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa”, se leía en sus titulares, donde además señalaron que el portero de 40 años de edad llegaba con altas expectativas.

Así llegó el primer gol en contra de Memo Ochoa con su nuevo equipo el AEL Limassol que ya pierde 1-0 ante el Omonia en la Liga de Chiprepic.twitter.com/Wmi7LhPB0g — Fulbox (@fulboxOficial) September 22, 2025

Ya se verá cómo Ochoa encara este duro golpe en su presentación, ya que la intención del cancerbero de ir al futbol de Europa es mantenerse en ritmo para poder asistir a su sexta Copa del Mundo el año que viene.

Guillermo Ochoa. FOTO: Imago7

