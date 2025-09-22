Del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Copa del Mundo sub-20, donde México buscará hacer historia de la mano de , uno de los futbolistas más destacados en todo el torneo; sin embargo, hay varias estrellas a seguir.

Además del joven futbolista del Tijuana, el Tri tiene grandes promesas como Obed Vargas, que milita en el Seattle Sounders; César Garza, jugador del Dundee de Escocia; Alexei Domínguez y Elías Montiel, figuras del Pachuca en la Liga MX.

De otros países sudamericanos, Argentina, que no tendrá a Franco Mastantuono, cuenta con el lateral Julio Soler, Gianluca Prestianni o Milton Delgado. Brasil, que enfrentará a México en fase de grupos, no podrá contar con Endrick, Estevao o Vitor Roque, pero deposita sus esperanzas en figuras como Pedrinho o Deivid Washington, entre otros.

España tendrá otra de las grandes ausencias del torneo como Lamine Yamal, pero apuesta por delanteros como Pablo García, Íker Bravo y David Mella.

Sin embargo, uno de los nombres más destacados aparece en la convocatoria de Francia, que llamó a Elyaz Zidane, hijo del histórico futbolista Zinedine Zidane, aunque su hijo se desempeña como defensa central.

