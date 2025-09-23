De cara al Mundial en la Ciudad de México, los dueños de los palcos del estadio Banorte fueron informados sobre los paquetes de alimentos y bebidas que se ofrecerán en el torneo.

Esto debido a que se estableció que no podrán ingresar a los partidos que se celebren en el inmueble con insumos propios.

Los palcohabientes tendrán la opción de comprar las amenidades que ofrece la FIFA, que rondan los 15 mil dólares por juego. Es decir, unos 275 mil pesos mexicanos.

¿Qué precio tendrán los alimentos y bebidas para la Copa del Mundo de 2026?

De acuerdo a la información que recibieron los palcohabientes, los paquetes de bebida y comida comienzan en los 320 dólares (cinco mil 800 pesos), hasta los 15 mil dólares.

Vista panorámica del Estadio Azteca Foto: Imago7

Los precios solo aplican hasta el 31 de diciembre del 2025 y son para venta exclusiva a dueños de palcos del Estadio Banorte.

¿Qué incluyen los paquetes de alimentos y bebidas de la FIFA para el Mundial?

De acuerdo con información de ESPN, el paquete para plateas vale 320 dólares por partido. Incluye un baguette, unas papas fritas, bolsa de nueces surtidas, seis cervezas, refrescos o agua, además de un brownie de chocolate.

También existe un paquete intermedio de 10 mil 560 dólares (193 mil pesos), que viene con 12 papas fritas, 12 bolsas de cacahuates, 12 smash burguers, 12 Mega Hot Dog, 12 paquetes de seis boneless, 1 botella de licor, 24 cervezas, 24 botellas de agua minera de 355 mililitros y 24 refrescos de 355 mililitros.

El paquete premium llega a los 275 mil pesos, e incluye 12 papas fritas de 170 gramos, 12 cacahuates salados de 150 gramos, tabla de quesos y carnes frías, 12 crudités, 12 ensaladas individuales de frutos rojos, 12 sandwiches vegetarianos, 12 premium buffalo wings, 12 smash burgers, 12 sandwiches brisket, 2 botellas de licor, 24 cervezas de 355 mililitros, 24 agua natural de 355 mililitros, 24 refrescos de de 355 mililitros.

Así es la vista desde uno de los palcos del Estadio Azteca. FOTO: Cortesía Miguel Alessio

