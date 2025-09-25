La FIFA dio a conocer a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México: un alce (Maple), un águila (Clutch) y un jaguar (Zayu).

Cada una representa a los países anfitriones y ocupa una posición en el campo.

Lee también: ¡Conoce a ZAYU! Delantero y capitán de las mascotas del Mundial 2026

Maple, con los colores rojos de Canadá, es portero y destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Zayu, símbolo del valioso patrimonio de México, es un delantero ágil y veloz. Clutch, centrocampista de Estados Unidos, lidera con energía y determinación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que los animales transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de las redes tras la revelación de las mascotas del Mundial 2026?

La presentación, compartida en redes sociales, generó reacciones mixtas.

Mientras algunos aficionados elogiaron los diseños por su simbolismo, otros desataron una ola de memes y críticas.

Los usuarios compararon a las mascotas con personajes de caricaturas como 'The Backyardigans', burlándose de su estética.

En plataformas como X, los aficionados dejaron volar su creatividad, compartiendo diseños alternativos creados con inteligencia artificial y memes que ridiculizaban a Maple, Zayu y Clutch.

Aunque las mascotas buscan reflejar el espíritu festivo del Mundial, las críticas destacan la dificultad de complacer a todos los públicos. A pesar de las burlas, la FIFA confía en que estas figuras serán clave para el ambiente del torneo.

A continuación te dejamos los mejores MEMES sobre las mascotas del Mundial:

Jajaja, le pedí a @grok que me diseñara unas mascotas para el mundial del 2026 y me decepcionó menos que las originales. pic.twitter.com/gVkeJA18d5 — vampipe ⍨ (@vampipe) September 25, 2025

Hasta gemini hace mejores cosas que la fifa pic.twitter.com/lwrMlyOABq — Xiuhtol (@Xiuhtol) September 25, 2025