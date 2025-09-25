Durante el partido entre las Águilas del América y el Atlético San Luis correspondiente a la Jornada 10 del torneo de Apertura 2025, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre sufrió un fuerte golpe en el rostro que lo obligó a abandonar la cancha al minuto 43.

Con Henry Martín lesionado, el ‘Búfalo’ Aguirre fue titular, pero un choque con el portero rival, Andrés Sánchez, lo dejó con una notable inflamación en el ojo derecho.

Lee también: ¿Qué fue de Liliana Lago, la 'Nacha Plus', ex pareja de Cuauhtémoc Blanco y Enrique Garay?

El incidente ocurrió cuando el guardameta Sánchez salió a cortar un centro y colisionó con Aguirre, quien mostró claros signos de dolor quedó tendido sobre el césped y requirió atención médica inmediata.

Tras ser evaluado en el campo, Aguirre se levantó, pero la cámaras de televisión pudieron captar que la inflamación en su ojo derecho presentaba un fuerte golpe e inflamación, por lo que alarmó al equipo médico del equipo azulcrema.

🚨 ¡NOQUEARON AL BÚFALO AGUIRRE! 🚨



Terrible golpe accidental sufrió el jugador del América con el portero Sánchez.



*Sale por Alejandro Zendejas



No pierdas el Atlético San Luis contra América por ESPN y #DisneyPlus Premium 🌟 pic.twitter.com/luuFnvX509 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 25, 2025

Para evitar alguna situación extra el cuerpo medico recomendó su salida para una revisión más detallada en el vestidor.

Aunque los primeros reportes descartaron una conmoción cerebral, se sugirió realizar una tomografía para descartar posibles fracturas debido a la severidad del impacto.

Alejandro Zendejas ingresó en su lugar y al final fue el hombre que marcó el gol de la victoria americanista. Sin embargo, lo que captó la atención posteriormente fue la reacción de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, analista de ESPN y ex entrenador.

¿Cómo fue la burla de Ricardo Ferretti hacia el 'Búfalo' Aguirre?

Mientras Álvaro Morales quedaba sorprendido por lo escandaloso del golpe, exclamando: "¡No manches, Tuca! Le reventaron el ojo, carajo ¿Y tu cinismo no va a decir nada?", Ferretti respondió con risas: "No, estuvo bien. Él chocó la cara contra el codo del portero".

Morales, indignado, replicó: "No lo puedo creer, lo tuyo es una 'sinverguenzada'".