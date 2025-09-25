Javier Hernández es uno de los pocos jugadores mexicanos que tiene el privilegio de haber anotado en tres Mundiales diferentes: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Muchos consideran que de haber jugado el de Qatar 2022, también se hubiera hecho presente en el marcador.

Sin embargo, pese a que tuvo la oportunidad de festejar en dichas competencias, su cuota goleadora se pudo haber incrementado de no ser porque falló una jugada increíble solo frente al portero.

Lee también Matador Hernández recordó su error contra Alemania en Francia 98: "Pinche Palencia falló una solo también"

¿Cómo fue la peor falla de Chicharito con México?

El Mundial de Brasil 2014 tuvo un turbulento camino para la Selección Mexicana. Tras los fracasos de José Manuel de la Torre y Víctor Manuel Vucetich, Miguel Herrera tuvo que entrar al quite para solventar la eliminatoria, en la que sólo se consiguió el boleto al Repechaje.

Una de las primeras decisiones del Piojo al frente del Tricolor fue excluir a los jugadores que jugaban en Europa y llamó a futbolistas de la Liga MX parta enfrentar a Nueva Zelanda, una vez obtenido el pase, la situación no cambió mucho.

Herrera se la jugó con sus elementos de confianza e integró a algunos de los europeos en su equipo titular. Chicharito Hernández fue uno de los sacrificados, quien se tuvo que quedar en la banca para ceder su lugar a Oribe Peralta.

En el debut de la Copa del Mundo ante Camerún, el Hermoso marcó el gol de la victoria, en un partido bastante cerrado, principalmente por la lluvia. A diez minutos del final, el Piojo mandó al campo al atacante del Manchester United.

Chicharito tuvo poca participación, debido a que los Leones Indomables buscaban el empate y prestaron poco el balón a los mexicanos. Su primera oportunidad fue una diagonal en la que llegó tarde y le cometió falta al defensa africano.

Chicharito Hernández falló una jugada clara frente al portero de Camerún en el debut de México en Brasil 2014. Foto: Especial

Sin embargo, la revancha no tardaría en llegar. En tiempo de compensación Javier Hernández tuvo la oportunidad de convencer a Miguel Herrera de que debía ser el titular de México en Brasil 2014, pero desperdició de manera increíble una jugada cantada de gol.

Con los cameruneses volcados al frente, en una descolgada Miguel Layún llevó el balón hasta el tiro de esquina y en vez de hacer tiempo, se percató de que Chicharito había quedado solo sin marca en el área y le mandó un centro.

Más de uno en el estadio ya estaba cantando el gol, porque esas jugadas usualmente no las fallaba el atacante nacional, sin embargo, CH14 lo conectó de zurda el mandó el esférico arriba de la portería.

Esta es la peor pifia del Chicharito Hernández en un Mundial, aunque ante Croacia tuvo la oportunidad de sacarse la espina al entrar de cambio y anotar de cabeza en el segundo tiempo.