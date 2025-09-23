Javier Hernández regresó a las Chivas para vivir una segunda etapa, luego de su exitoso paso por el futbol del viejo continente.

El Chicharito salió del Rebaño en 2010 para emigrar a Europa, donde tuvo grandes temporadas con el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

En los casi 10 años en los que el canterano rojiblanco jugó en las mejores ligas del futbol europeo, consiguió anotar 127 goles, con los que sigue siendo el segundo máximo romperedes mexicano, sólo por detrás de Hugo Sánchez.

Después de su etapa en el viejo continente, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana continuó su trayectoria en la Major League Soccer (MLS) con Los Ángeles Galaxy.

En 83 partidos disputados con el club más ganador en la historia de la Liga de Estados Unidos, el Chicharito Hernández anotó 39 goles y otorgó 7 asistencias.

¿Qué dijo el Chicharito Hernández sobre su retiro como profesional?

Durante es estancia en la MLS, el tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con la Selección Mexicana fue visitado por Hugo Sánchez.

El Pentapichichi lo entrevistó para su programa en ESPN, Hugo Sánchez Presenta, en el estadio de Los Ángeles Galaxy.

En la plática, el Chicharito Hernández se sinceró sobre varios temas, entre los que tocó el tema de su retiro.

El histórico futbolista del Real Madrid cuestionó al canterano de las Chivas sobre la posibilidad de colgar los botines y le sugirió que aprovechara el tiempo que le quedara para seguir jugando.

El entonces atacante de la escuadra angelina señaló que estaba de acuerdo con Hugo Sánchez y que se despediría de las canchas hasta que física y mentalmente no se sintiera al 100%.

“[Ahorita] estoy disfrutando al máximo. Hasta que el cuerpo diga que ya no me responde y ya no me responde la cabeza, será el día que me retiraré, lo estoy disfrutando como un niño”, reconoció el Chicharito Hernández en esa entrevista con el canterano de los Pumas hace poco más de dos años.

Cabe resaltar que, en la actualidad, el delantero de las Chivas no ha vuelto a hablar sobre el momento en el que podría decir adiós de los terrenos de juego.

La entrevista que el Pentapichichi le hizo al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana se encuentra disponible en la plataforma de streaming, Disney+.