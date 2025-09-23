La Selección Mexicana es una constante invitada a la Copa del Mundo. Sin embargo, siempre ha sido más como espectador y nunca como protagonista, debido a que su máximo logros es acceder a Cuartos de Final.

No obstante, será anfitrión del Mundial por tercera ocasión, lo que para muchos significa una buena oportunidad para realizar una actuación histórica. Incluso, un exjugador que tuvo el honor de levantar el trofeo de la FIFA, lo ve como candidato a quedarse el título.

¿México es favorito para ganar el Mundial 2026?

Pese a que en México hay pocas expectativas sobre la Selección Nacional de cara al Mundial 2026, David Villa, quien se coronó con España en Sudáfrica 2010, piensa totalmente distinto.

El Guaje señaló que la historia respalda al Tricolor, por ese motivo le ve posibilidades de coronarse en casa. Además, comparó su situación con La Furia Roja, que hasta antes de la Copa del Mundo que ganaron no habían logradon nada trascendente.

“Por historia, por ganas de futbol, por jugadores, por rendimiento, por presión mediática, creo que México es siempre uno de los favoritos. España hasta hace unos años tampoco había ganado nunca y ahora estamos hablando de que ya no es fácil, no hay tantos equipos que lo hayan conseguido.

David Villa cree que México puede emular lo hecho por España en Sudáfrica 2010. Foto: Imago7

Si no me equivoco, solo hay ocho países que lo han hecho. Es muy complicado, pero México siempre ha demostrado garra, talento y pasión”, comentó villa en una visita que realizó a México.

El delantero del Valencia y Barcelona recalcó que España tampoco tenía muchos motivos para emocionarse antes de 2010, pero con trabajo y confianza acabaron con los pronósticos y ganaron su primer Mundial en Sudáfrica 2010.

“Hace unos años decíamos lo mismo de España… y mira todo lo que vino en poco tiempo”, comentó David Villa.