Christian Martinoli es actualmente el comentarista más reconocido en México. Gracias al equipo que conformó junto a Luis García, Jorge Campos y Zague, se convirtieron en los amos del rating en las transmisiones deportivas.

Mucho tiene que ver la increíble disciplina del comunicador de TV Azteca, quien desde sus inicios señaló que en gran medida se debe a la formación de José Ramón Fernández, uno de los periodistas más estrictos del país.

¿Cómo trata Martinoli a sus compañeros?

Hoy por hoy Christian Martinoli se ha convertido en la imagen y líder de TV Azteca en su área de deportes. El comunicador suele aparecer en casi todos los espacios importantes de la empresa con sus contundentes comentarios.

Sin embargo, pese a que ha creado un gran equipo, también lo han integrado con las nuevas generaciones de comentaristas y conductores. Una de ellas es Andrea Sola, quien relató cómo fue trabajar junto a Martinoli.

Sola, durante una charla que tuvo en el podcast de la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega, recordó que cada que cometía un error, Christian le lanzaba una mirada potente que la hacía sentir mal.

Andrea Sola ha destacado en el área de deportes de TV Azteca. Foto: Especial

"Cada vez que me equivocaba Martinoli me volteaba a ver de así, pero yo sabía que lo hacía en buena onda. Yo sabía que ellos tenían que mantener mi linaje y un posicionamiento que tienen desde hace miles de años, yo no podía llegar a cambiarlo o minimizar el valor del programa", comentó.

Finalmente, ahora que ya ha ganado más experiencia, Andrea Sola reconoció que, si bien en su momento fue difícil, ahora valora ese tipo de actitudes, debido a que la hicieron crecer profesionalmente.

"En el momento yo salía que me moría, salía y decía 'eres la más tonta, no manches, como es posible, te equivocaste, te trabaste' pero después de mucho tiempo me di cuenta que fue una ayuda muy grande", señaló la comentarista de TV Azteca.