La administración del nuevo , emitieron un comunicado dirigido para los dueños de palcos y plateas del recinto de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Documento que informaba que los susodichos deberán registrarse para el uso de estos espacios mientras se celebre el torneo internacional. Especificaron las condiciones y establecieron una fecha límite.

¿Qué deberán hacer los dueños de los palcos para asistir a los partidos del Mundial?

“De acuerdo con las disposiciones de FIFA, es indispensable realizar un preregistro a través del sitio web habilitado por el Estadio: https://estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026/ En este sitio también podrás agendar una cita para concluir el proceso de acreditación. En esta misma página se detallan los requisitos para completar el registro", comunicó el Estadio Banorte.

"Es importante considerar que, sin el registro debidamente concretado, no se podrá garantizar el derecho de acceso y uso del palco o platea durante el Mundial 2026", añadió.

Finalmente, y con letras rojas que indican relevancia, establecieron el 26 de septiembre como fecha límite para poder registrarte en la página establecida. Una vez realizado el registro, la FIFA y el coloso de la Ciudad de México continuarán con las indicaciones.

