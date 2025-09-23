Es una realidad que Guillermo Ochoa no atraviesa por el mejor momento de su amplia trayectoria como profesional.

En los últimos meses, Paco Memo ha sufrido bajo los tres palos e, incluso, para encontrar equipo.

Sin embargo, el portero mexicano consiguió vincularse con un club antes de que cerrara el mercador de transferencias a nivel mundial.

El AEL Limassol de Chipre fue la institución que confió en él y que le ofreció la oportunidad de mantenerse en el futbol del viejo continente.

De esta manera, Guillermo Ochoa seguirá con la esperanza de poder formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

Lee También Prensa en Chipre reacciona a la humillante goleada de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol

Desafortunadamente, la aventura del cinco veces mundialista con México en la Primera División chipriota no comenzó de la mejor manera.

El canterano del América tuvo un debut para el olvido al recibir una escandalosa goleada (5-0) ante el Omonia de Nicosia.

Por tal motivo, las críticas contra el experimentado arquero tricolor no se hicieron esperar en las redes sociales y en las mesas de debate.

Lee También ¿Cuál ha sido el mejor partido de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

¿Cómo reventó Ricardo Ferretti a Guillermo Ochoa tras ser humillado en Chipre?

Ricardo Ferretti decidió no guardarse nada y reventó a Guillermo Ochoa al ser cuestionado por Álvaro Morales en el programa de ESPN, Generación Futbol.

“[Me pareció] normal, ¿qué esperas de un portero [que tiene} 120 días sin entrenar [y qué está en] un equipo de quinta otra vez? O sea, la verdad da pena ajena”, sentenció el Tuca.

No obstante, el ex director técnico brasileño mencionó que los números históricos de Guillermo Ochoa pueden ser positivos y negativos.

“Cuando vienen los números, ¿quién fue el portero más goleado de toda la historia del futbol Mundial? Ochoa. Así como queremos tener el orgullo de decir que tenemos un portero que va a disputar el sexto Mundial, nada más por disputar, nada más por estar ahí”, cuestionó Ricardo Ferretti.

De igual forma el Tuca criticó al representante de Paco Memo por que le “consigue puro equipo muerto”, por lo que considera que debería “también retirarse”.