Hace un par de semanas el arquero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, llegó a un acuerdo con el Limassol de Chipre para defenderlo en la temporada 2025-26 y ya se alista para tener sus primeros minutos con su nuevo equipo.

Cabe señalar que los Leones del Limassol reconocieron a Paco Memo como "uno de los porteros más reconocidos y consagrados de la era moderna" y resaltaron que "ha competido en cinco Mundiales de la FIFA, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones".

Una vez que el arquero tricolor llegó a un acuerdo con el club chipriota, este último anunció su llegada con bombo y platillo a través de las redes sociales.

Mientras que en México muchos especialistas y aficionados entendieron que Ochoa intenta mantenerse activo y en forma con la mirada puesta en la próxima Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Y es que en la pasada Fecha FIFA, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, fue cuestionado sobre la posibilidad de llamar a Guillermo Ochoa para disputar su sexto mundial, a lo que el Vasco respondió que en su lista estarán incluidos lo que se mantengan en activo y en una Liga competitiva.

Ochoa militó en cinco ligas de Europa: Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada), Bélgica (Standard Lieja), Italia (Salernitana) y Portugal (AVS).

¿Cuándo debutará el portero mexicano con el AEL Limassol?

A través de las redes sociales del AEL Limassol, Paco Memo ya aparece alistándose para lo que será su debut en la Liga de Chipre.

En unas postales compartidas por su nuevo equipo el guardameta mexicano aparece entrenando con el resto del grupo de porteros de cara al siguiente compromiso.

La fecha de la presentación de Ochoa podría ser el próximo lunes 22 de septiembre, cuando el Limassol enfrente su juego de la Jornada 4 de la Primera División de Chipre ante el Omonia.