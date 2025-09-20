Los Mundiales son mucho más que levantar la copa. También se recuerdan a partir de goles legendarios, o de momentos que quedan en la memoria de los aficionados y de equipos que logran dejar una marca.

Entre todas las selecciones que han participado, desde 1930, hay una que domina la estadística ofensiva y se coloca como la más goleadora de la historia.

¿Qué selección tiene más goles en Mundiales?

Brasil no solo presume cinco títulos mundiales, también se ha consolidado como la selección con mayor capacidad ofensiva a lo largo de los años.

Hasta el Mundial de Qatar 2022, Brasil suma 237 goles anotados en la competición, una cifra que lo coloca en lo más alto del ranking histórico.

Ronaldo levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Alemania con dos goles suyos en la Final de Corea-Japón 2002. Foto: AFP

Evidentemente, sus delanteros han sido piezas clave para esto. Y de distintas generaciones: Pelé en los sesenta y setenta, Romário y Bebeto en los noventa, Ronaldo y Rivaldo en los 2000, y más recientemente Neymar y compañía.

Muy cerca en la tabla aparece Alemania, que entre su historia como Alemania Federal y después como selección unificada, acumula 229 tantos y sigue como el rival más cercano de los sudamericanos.

Sin embargo, lo de Brasil tiene un toque distinto. Además de los números, la mayoría de sus goles han estado acompañados de un estilo vistoso, ofensivo y con identidad propia, lo que muchos aficionados han reconocido como el 'Joga bonito'.

Ronaldinho abandonará a Brasil en la Copa América / Foto: Especiales

