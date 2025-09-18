Guillermo Ochoa, de 40 años, firmó recientemente con el AEL Limassol de la Liga de Chipre, convirtiéndose en su octavo club profesional y su sexta experiencia en Ligas europeas.

Tras finalizar su contrato con el AVS de Portugal, Ochoa optó por este destino para mantener su ritmo competitivo.

El anuncio se realizó hace unas semanas y el club chipriota destacó su experiencia, personalidad y liderazgo como factores clave para fortalecer el equipo, que actualmente ocupa el octavo lugar en la tabla con cuatro puntos en sus primeros tres partidos.

Aunque el salario filtrado se estima en alrededor de 480 mil euros anuales, es decir, unos 10 millones de pesos mexicanos, el enfoque principal no sería económico sino deportivo: el portero busca minutos regulares en una Liga competitiva para demostrar que aún puede rendir a alto nivel.

La motivación principal detrás de esta transferencia es clara: mantener el ritmo y la forma física de cara al Mundial de 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

Ochoa, quien ha sido titular indiscutible en las últimas tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022), aspira a convertirse en el primer jugador en participar en seis ediciones del certamen. Y es que Javier Aguirre ha sido explícito al afirmar que no convocará a jugadores sin club o sin actividad constante.

¿Cuál ha sido el mejor partido de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

Durante su largo periodo como arquero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa ha tendido actuaciones buenas regulares y no tan buenas, no obstante, existe un juego que, según sus palabras, difícilmente podrá olvidar e incluso podría calificar de ser su mejor juego con el Tricolor.

El portero destacó un partido como uno de los mejores de su carrera: el empate sin goles contra Brasil en la Copa Mundial de 2014, disputado el 17 de junio en la Fase de Grupos.

Este encuentro, jugado en territorio brasileño, enfrentó a México contra un poderoso equipo anfitrión liderado por estrellas como Neymar, Thiago Silva y Dani Alves.

La actuación de Ochoa fue clave para que México rescatara un punto vital, consolidando su pase a Octavos de Final tras una victoria previa ante Camerún.

Durante el partido, Ochoa se convirtió en una muralla infranqueable, deteniendo múltiples intentos de gol de Brasil. Entre sus intervenciones más destacadas estuvieron una espectacular atajada a un cabezazo de Neymar en los primeros minutos y un manotazo en la línea de gol para evitar un tanto de Thiago Silva.

Además, su capacidad para anticipar centros peligrosos y pases filtrados frustró las constantes ofensivas de la verdeamarela, lideradas por un Neymar en plenitud.

Estas acciones no solo silenciaron a la afición local, sino que también le valieron el reconocimiento como el mejor jugador del encuentro.

El impacto de este partido le permitió llevarse el elogio de Christian Martinoli durante su narración de partido.