La aventura de Guillermo Ochoa en el futbol de Chipre arrancó de la peor manera posible. El veterano guardameta mexicano recibió una abultada goleada de 5-0 en la caída del AEL Limassol ante el AC Omonia Nicosia.

El partido, que generó altas expectativas para los aficionados aztecas desde antes del pitazo inicial por la titularidad de Ochoa, nunca fue una disputada pareja, pues el primer gol cayó en los primeros 20 minutos.

¿Cómo le fue a Memo Ochoa en su debut con el AEL Limassol?

Hay que decir que por ahora, el Omonia ocupa el primer lugar de la liga del futbol de aquel pañis, y le hizo pasar unos muy malos 90 minutos al portero cinco veces mundialista.

Guillermo Ochoa porta los colores de su nuevo equipo, el AEL Limassol, de Chipre. FOTOS: @yosoy8a

El primer tiempo no fue tan malo, el equipo de 'Paco Memo' se fue sólo un gol abajo en el marcador. Sin embargo, el martirio llegó en la segunda mitad.

Los demás goles cayeron al 50', 75', 77' y 83', además, todos de un jugador diferente.

La goleada sufrida por Ochoa no fue posible de ver en vivo para los seguidores del portero, ya que los choques de la Primera División de Chipe no son transmitidos por ninguna cadena todavía en México.

Aquí te dejamos el primer, segundo y quinto gol que le anotaron hoy al portero de 40 años de edad.

Así llegó el primer gol en contra de Memo Ochoa con su nuevo equipo el AEL Limassol que ya pierde 1-0 ante el Omonia en la Liga de Chiprepic.twitter.com/Wmi7LhPB0g — Fulbox (@fulboxOficial) September 22, 2025

¡Otro gol en contra para Memo Ochoa, ahora Semedo aparece y el AEL Limassol ya pierde 2-0 ante el Omonia!pic.twitter.com/VTXJsZFAub — Fulbox (@fulboxOficial) September 22, 2025

¡5-0!



Memo Ochoa no la ha pasado nada bien en su debut con el AEL Limassol que ya es aplastado 5-0 por el Omonia#Cyprus pic.twitter.com/92WKSEEmF0 — Fulbox (@fulboxOficial) September 22, 2025

Cabe destacar que Guillermo Ochoa tenía cuatro meses sin disputar un partido oficial. Vaya regreso.

