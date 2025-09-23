El regreso de Javier Hernández a las Chivas no ha sido el esperado, por lo que las críticas sobre su persona han estado a la orden del día.

El Chicharito volvió al Rebaño a principios de 2024, con el objetivo de vivir una segunda etapa en el equipo que lo vio nacer, crecer y triunfar como futbolista profesional.

Sin embargo, las lesiones no le han permitido rendir al máximo a lo largo de estos casi dos años, desde que se encuentra jugando en el conjunto rojiblanco.

Lee También VIDEO: Chicharito Hernández falla clara oportunidad de gol ante Toluca y en las redes sociales lo acaban

En este cuarto torneo que está disputando, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana apenas ha podido hacerse presente en el marcador en un par de ocasiones en la Liga MX.

Por tal motivo, el centrodelantero mexicano ha sido víctima de constantes críticas porque no ha podido cumplir con las expectativas de ser el hombre gol que las Chivas necesitan.

Aunque, el Chicharito Hernández también tiene defensores, a pesar del complicado comento que atraviesa.

Lee También Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire: “Ya debes darles chance a los jóvenes”

¿Cómo defendió Hugo Sánchez a Chicharito Hernández?

En la mesa de Futbol Picante, Hugo Sánchez no dudó en dedicarle un mensaje al delantero del Rebaño y explotó contra sus detractores.

“Lo voy a justificar porque, por la trayectoria que ha hecho, merece retirarse donde quiera. Si lo meten a jugar, no es culpa del Chicharito, es del entrenador; si lo contrata Chivas, no es culpa de él es porque lo llamaron. Javier, retírate donde quieras porque tu mérito es todo lo que hiciste y todo lo que lograste”, sentenció.

El Pentapichichi reconoció que, si él fuera su entrenador, vería la manera de sacarle provecho, criticó que sea señalado por una anotación que recibió el Rebaño y señaló que los temas fuera del terreno de juego no son su culpa.

“Yo como director técnico vería como está para utilizarlo en determinados momentos. El echarle la culpa porque le meten un gol a la defensa que está mal parada, no me parece bien intencionado; una cosa es perder la pelota y otra es perderla en zona defensiva. Lo extracancha no depende de él, depende de los directivos, sabían que ya tenía temas extradeportivos mucho tiempo antes y lo contrataron. ¿Por qué lo contrataron? Será por algo…”, cuestionó.

La leyenda del Real Madrid recordó que tuvo la oportunidad de platicar hace algunos años con el Chicharito para su programa en ESPN y hablaron sobre la posibilidad de que regresara al Rebaño para colgar los botines.

“Yo lo entrevisté y le dije que lo veía retirándose en Chivas porque un equipo como Chivas no iba a dejar la oportunidad de que te retires ahí. Si le están pagando es porque la directiva pone en la balanza la compensación y la imagen de Javier Hernández”, afirmó Hugo Sánchez.