En la primera década del nuevo milenio Televisa dominó en las transmisiones deportivas. Durante esa etapa, la empresa comenzó a confiar más en su talento femenino, dando oportunidad a conductoras como Marisol González, Vanessa Huppenkothen y Jimena Álvarez, entre otras.

En cada uno de los espacios el entonces llamado TDN aparecían sus comentaristas, quienes además de engalanar con su belleza, demostraban sus conocimientos en las diversas ramas deportivas, ganándose el cariño de los espectadores.

¿Dónde trabaja ahora Jimena Álvarez?

En 2010, luego de un amplio recorrido por los medios de comunicación, Jimena Álvarez llegó a Televisa Deportes. De inmediato, gracias a su carisma y talento, se consolidó en la empresa como uno de sus talentos principales.

Además de cubrir magnos eventos en la televisora como la Copa del Mundo, Jimena aparecía en los programas más importantes como ‘La Jugada’ y ‘¿A quién le vas?’. En ese momento daba la impresión que su carrera no tenía techo.

No obstante, de manera inesperada en 2019 dio un anuncio en sus redes sociales que sorprendió a propios y extraños, ya que dio a conocer que había tomado la determinación de acabar su etapa con Televisa.

Actualmente, Jimena Álvarez está enfocada en sus proyectos personales. Foto: Especial

“¡Hoy cierro un capítulo de mi vida! Hoy hago un recuento de los nueve años que tuve la fortuna de hacer lo que más me gusta: ¡Comunicar! 9 años en que TODOS los días por más problemas, flojera, alegría, tristezas, días especiales, migrañas, cólicos (porque, aunque ames tu chamba, también te cansas, sufres, te sientes mal, tienes buenas y malas) en el 5-4-3-2-1 Todo se me olvidaba y por arte de magia sonreía y era el mejor momento!", fue la publicación de Instagram que realizó la conductora.

Después de ese momento se ha sabido muy poco de Jimena Álvarez, quien se ha enfocado totalmente a su familia. Sin embargo, la pasión siempre le ha llamado a seguir informando.

Es por es emotivo que se mantiene muy activa en redes sociales, donde realiza entrevistas a varias personalidades importantes. Además, fundó ‘Cósmicas’, un espacio donde da conferencias.