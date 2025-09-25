Matador Hernández recordó su error contra Alemania en Francia 98: "Pinche Palencia falló una solo también"

México se convirtió en la selección del famoso ‘ya merito’. En más de una ocasión, el Tri ha tenido la posibilidad de definir partidos importantes en Mundiales, pero por una u otra circunstancia la historia siempre le pasa factura y termina fracasando.

Ejemplos hay muchos, pero uno que sigue generando reacciones se dio en la Copa del Mundo de Francia 98. El combinado nacional pudo poner contra la lona a Alemania en Octavos de Final, pero el Matador Hernández falló la que pudo ser su jugada más sencilla frente a la portería.

¿Qué opina el Matador Hernández de su falla contra Alemania?

El Tricolor dejó buenas sensaciones en el Mundial de Francia 98, sobre todo en sus últimos dos partidos ante Países Pajos y Alemania. Justo ante la Die Mannchaft estuvieron cerca de acceder al anhelado quinto partido.

El sueño comenzó con un gol del Matador Hernández apenas comenzó la segunda mitad. Donde se hizo de un espacio en el área y remató a placer. Minutos después, tendría una jugada cantada de gol, pero el atacante mexicano realizó la que pudo ser la peor pifia de su carrera.

Con el paso de los años, Luis Hernández toma ya con humor aquella jugada que le pudo dar el pase a la siguiente ronda a México. Incluso, le echa la culpa a otro de sus compañeros por errar un mano a mano, diciendo a que a él nunca se le ha señalado.

Francisco Palencia tuvo un mano a mano que falló en el primer tiempo ante Alemania en Francia 98. Foto: Especial

“Todos se acuerdan de la mía y el pinche (Francisco) Palencia, Palencia falló una solo también, el pinche Paco falló una solo. Un pase magistral que le puse a Palencia de tacón y se fue solo contra el portero”, recordó en una charla que tuvo con ESPN.

Finalmente, el Matador Hernández aseveró que aquel error nunca fue algo que le causara problemas en su vida personal, debido a que sólo se trató de un mal momento dentro del campo.

“No me vale gorro, lo tomo como una experiencia vivida, desafortunada, no trágica, porque no se tiene que morir nadie, es futbol y no es la vida. Lo recuerdo con cariño, primero que nada, fue el Mundial, fue el Mundial que me encantó, una sensación que pasó y que la superé a los días de haber pasado eso, mi carácter, mi forma de ser alegre, me permitió y me permitirá ver esa situación de esa forma, a comparación de mucha gente que aún me la sigue mentando, no duerme, aún me sigue reclamando”, concluyó Luis Hernández.