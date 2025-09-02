Selección Mexicana: las 10 increíbles fallas que eran goles cantados en los Mundiales

La Selección Mexicana tiene muchos pasajes tenebrosos durante sus actuaciones en la Copa del Mundo. El sueño del quinto partido se ha esfumado en más de una ocasión por errores, muchos de ellos, increíbles.

Otro punto importante del Tri en el Mundial es que nunca ha aprendido a liquidar los encuentros. Varias ocasiones se fue al frente en el marcador, pero debido a la carencia en la contundencia, le terminaron remontando el partido.

Lee también ¿Qué fue de Ignacio Ambriz, capitán de México en el Mundial Estados Unidos 1994?

¿Qué errores ha cometido México en los Mundiales?

Celebrar un gol durante el Mundial debe de ser la experiencia que todo futbolista profesional desea vivir. Por otro lado, fallar una jugada cantada debe convertirse en una carga bastante difícil de sobrellevar, sobre todo si eso pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

En México 86 el Tricolor estaba empatando 1-1 ante Paraguay en el Estadio Azteca. Este resultado era sorpresivo y le ponía nerviosismo a la última jornada. En los minutos finales, se marcó un penalti sobre Hugo Sánchez.

El Pentapichichi tomó el balón, se perfiló y sacó un tiro cruzado que el portero guaraní adivinó y tapó. Ese error no se lo perdonaron al emblema del futbol nacional, que ya no pudo marcar en el torneo.

El Estados Unidos 94 había muchas expectativas alrededor de México, que sorpresivamente cayó en su primer juego ante Noruega. Zague tuvo el gol que significaría el empate, pero el centro que le puso Ramón Ramírez fue desperdiciado de manera increíble por Zaguinho, que sin portero no pudo conectar bien el balón de cabeza.

Durante los Cuartos de Final de Francia 98 la Selección Nacional tuvo dos jugadas para lapidar el juego ante Alemania. En el primer tiempo Francisco Palencia tuvo un mano a mano, pero le ganaron las emociones y su remate fue directo al portero.

Ninguna se compara con la que erró el Matador Hernández. Tras un disparo que pegó en el poste, Cuauhtémoc Blanco siguió la jugada y mandó una diagonal que Luis Hernández remató con la portería abierta y regaló el balón al meta alemán.

Hugo Sánchez desperdició el penalti que daba la victoria a México contra Paraguay en el Mundial de 1986.

Zague tuvo una increíble falla que era el empate ante Noruega en Estados Unidos 94.

Francisco Palencia desperdició un mano a mano contra Alemania en Francia 98.

El Matador Hernández es recordado por su tremenda pifia con la portería sola contra Alemania.

Guille Franco falló un mano ante Angola en el Mundial Alemania 2006.

Omar Bravo tuvo el marco solo ante Angola y no pudo rematar el balón.

Giovani dos Santos estrelló el balón en un rival cuando la portería estaba sola en la inauguración de Sudáfrica 2010.

Chicharito Hernández, sin portero, no pudo amentar la ventaja ante Camerún en Brasil 2014.

Alexis Vega dejó ir la oportunidad de abrir el marcador ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Uriel Antuna se negó a rematar de zurda y perdió un gol cantado sim portero frente a Arabia Saudita.



















Alemania 2006 fue un Mundial donde los delanteros no estuvieron finos. Contra Angola, en un juego sumamente aburrido, Guille Franco tuvo un mano a mano contra el portero africano, pero su intento de bombear el esférico terminó con una atajada fácil.

Para los minutos finales del ese cotejo, Omar Bravo se quedó solo frente a la meta luego de que el cancerbero no pudiera cortar el balón. El mochiteco no pudo rematar pese a estar solo frente a los tres palos. Un partido después fallaría el penalti del empate ante Portugal.

En Sudáfrica 2010 México inauguró la Copa del Mundo frente a los anfitriones. Los de Javier Aguirre dominaron el partido y Giovani dos Santos se quedó a nada de abrir el marcador. Pese a estar solo sin portero, le faltó decisión y estrelló su remate contra un defensa.

Brasil 2014 de nuevo puso a la Selección Mexicana contra un combinado africano. Camerún se complicó mucho, pero Oribe Peralta dio tranquilidad con su gol. Chicharito Hernández pudo aumentar la ventaja, aunque su falta de contundencia salió a relucir al fallar frente a la portería.

México necesitaba goles para poder avanzar de fase de grupos en Qatar 2022. En los primeros minutos, a Alexis Vega le dio ‘frío’ un mano a mano ante el cancerbero de Arabia Saudita y desperdició la oportunidad.

Cuando el partido agonizaba, Chucky Lozano desbordó por la banda derecha y mancó una diagonal que dejaba solo frente al marco a Uriel Antuna. El Brujo no quiso rematar de zurda y su derechazo pegó en el defensa que se había barrido.