Los futbolistas de todo el mundo reportaron con sus respectivas selecciones para lo que será la Fecha FIFA de septiembre. Jornada en la cual se definirán algunos lugares más de cara a la

Cabe mencionar, que gracias a que son anfitriones, tanto México, como Estados Unidos y Canadá ya tienen su boleto asegurado, en lo que será la primera edición del torneo en ser organizado en tres países distintos.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? / Foto: Especiales
¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? / Foto: Especiales

El Mundial dará inicio el 11 de junio y a día de hoy, son 13 selecciones, repartidas entre todas las confederaciones, que abarcan Asia, África, Concacaf, Conmebol, UEFA y Oceanía, las que ya tienen un lugar en el torneo más importante del mundo del futbol.

Lee también

¿Qué países ya están clasificados para el Mundial 2026?

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Jordania
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador

Se debe recordar que aún falta la mayoría de integrantes por definirse, porque este será también el primer Mundial que contará con 48 participantes. Y antes de Octavos de Final, se jugarán dieciseisavos.

¿Cómo se reparten los boletos para el Mundial?

Esta cantidad de selecciones, que marcará un hito histórico en la historia del certamen, genera que varios países que no han logrado asistir a una justa, tengan más chances que nunca.

  • Asia (AFC): 8 directos +1 de repechaje
  • África (CAF): 9 directos +1 de repechaje
  • Concacaf: 3 directos +2 de repechaje
  • Conmebol: 6 directos +1 de repechaje
  • Oceanía (OFC): 1 directo +1 de repechaje
  • Europa (UEFA): 16 directos
¿Cuántos lugares quedan disponibles para la Copa del Mundo 2026? FOTO: Imago7
¿Cuántos lugares quedan disponibles para la Copa del Mundo 2026? FOTO: Imago7

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

La Selección Mexicana sufre robo en Oakland; asaltaron la camioneta con equipo de entrenamiento

Actualidad Mundialista

La Selección Mexicana sufre robo en Oakland; asaltaron la camioneta con equipo de entrenamiento
Lionel Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina; Fecha y horario de la despedida

Actualidad Mundialista

Lionel Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina; Fecha y horario de la despedida

Comentarios