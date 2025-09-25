En 2005, un joven de 17 años deslumbró a todo México. Durante el Mundial Sub 17 que se realizó en Perú, Giovani dos Santos fue de la generación de jugadores que sorprendió por su buen futbol. No era para menos, era canterano del Barcelona.

No obstante, pese a que sí debutó con los culés, la carrera de Gio fue en declive y terminó jugando en la Liga MX con el América. Pese a que tuvo momentos destacados, una vez que concluyó su contrato desapareció del ojo público sin anunciar su retiro de manera oficial.

¿Qué nuevo deporte practica Giovani dos Santos?

El sábado 10 de abril de 2021 fue la última ocasión que Giovani dos Santos disputó un partido profesional. En la visita del América a Tigres, el ‘10’ azulcrema tuvo actividad durante 15 minutos.

Después de eso no volvió a jugar y una vez que terminó el torneo, se desvinculó de las Águilas. Pese a infinidad de rumores, Gio no fichó con ningún equipo, por lo que era evidente que había decidido poner fin a su carrera.

Desde ese momento a la fecha se ha sabido poco de Dos Santos. Trascendió que ahora es empresario con la venta de autos de lujo y creó una compañía que es actualmente socio de Pemex.

Giovani se ha dejado ver en algunos eventos públicos como la Fórmula 1 o partidos del América, donde ha estado apoyando a su hermano menor Jonathan, quien fue parte del tricampeonato.

Giovani dos Santos mostró que ahora es un experto jugando pádel. Foto: Especial

En cuatro años el canterano del Barcelona se ha dejado ver muy poco, hasta ahora, que se no sólo se supo del él, además sus seguidores pudieron saber que ahora está enfocado en un nuevo deporte.

Giovani dos Santos se volvió tendencia en redes sociales practicando pádel, una especialidad que ha ganado muchos adeptos en México recientemente. Se sabe que el exfutbolista está metido de lleno, lo práctica tres veces por semana y ha disputado ya varios torneos.

En la cuenta de Instagram de ‘My Padel’ junto al mensaje: “Solo los mejores”, se pudieron ver varias imágenes de Gio durante un partido, dejando claro que está en buenas condiciones físicas y se ha convertido en un experto.