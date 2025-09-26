Alexis Vega está en su mejor momento futbolístico. Muchos pensaban que una vez que salió de Chivas su carrera iría en picada, pero no fue así, debido a que es de los jugadores más destacados de la Liga MX.

Con el Toluca logró el campeonato y se consolidó en la Selección Mexicana, donde se espera sea uno de los titulares indiscutidos el próximo año en el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo humilló Alexis Vega a Ronaldinho?

Alexis Vega se nota que está atravesando su ‘prime’. El delantero de los Diablos Rojos está disfrutando de nuevo el futbol y se nota en la cancha, donde se ha convertido en uno de los mejores en el balompié nacional.

Es un hecho que el Gru será uno de los integrantes del Tricolor en la Copa del Mundo, donde hay muchas expectativas sobre él, debido a que los aficionados confían que todavía entregue una mejor versión.

Y el nivel de Vega es tal, que se dio el lujo de dejar en ridículo a una de las leyendas del futbol. Durante un evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Alexis vega coincidió con varios jugadores a los que también patrocina una famosa marca norteamericana.

Ronaldinho estuvo de visita en México para la promoción de la marca que lo patrocina. Foto: Especial

Uno de los invitados especiales fue Ronaldinho, quien engalanó con su presencia la ceremonia. No obstante, Alexis dejó claro que en este momento nadie lo impresiona, por lo que de demostró que el también tiene el ‘jogo bonito’.

Cuando estaban en la cancha de futbol rápidos, los organizadores le solicitaron que pasaran a una sala VIP. Dinho no dudó un segundo y fue el primero que se movió, cosa que aprovechó el delantero mexicano para demostrarle su magia.

Cuando ya les había dado la espalda el brasileño, Alexis Vega pidió rápido un balón y con un leve toque lo apunto directo a Ronaldinho, a quien logró hacerle un túnel sin que se diera cuenta, lo que generó la emoción de los que estaban presentes.