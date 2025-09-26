Antonio de Valdés se ha consolidado como uno de los comentaristas consentidos de los televidentes. Toda su carrera la ha realizado en Televisa, donde ha tenido la oportunidad de cubrir eventos como Jugos Olímpicos, Copa del Mundo, Serie Mundial y Super Bowl.

Y si bien Toño siempre trata de mantener su vida privada alejada del ojo público para evitar los escándalos, recién dio a conocer un tema que preocupó a más de uno de sus seguidores, ya que estuvo en riesgo su vida.

¿Qué le pasó a Toño de Valdés?

Antonio de Valdés reveló en una charla que tuvo junto a su entrañable amigo, Enrique Burak, que tuvo que someterse a una operación de emergencia, debido a que luego de un dolor de estómago, que pensaba que era común, le detectaron una condición peligrosa.

“De un dolor de estómago, tú sabes que no voy al médico porque soy muy cobarde, muy cobarde, de un dolor de estómago, que en ese momento no estaba por aquí (en la mente) una posible operación, terminamos en urgencias.

“Descubrieron aneurismas, que no son otra cosa que chipotes que aparecen en las arterias, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas y eran tres”, comentó el integrante de los Tres Amigos.

Toño de Valdés le reveló a Enrique Burak que tuvo serios problemas de salud. Foto: Especial

Sin embargo, luego de que tuviera que ingresar al quirófano, Toño de Valdés contó que también le encontraron piedras en la vesícula, por lo que aprovecharon para removerlas. El comunicador admitió que espera que no tenga que regresar pronto al médico, debido a que no es un lugar donde le guste estar.

“(Las piedras) provocaron el dolor (de estómago) justamente. No quiero que esto sea una práctica de cada dos meses”, finalizó el comentarista de Televisa.