Lewis Hamilton informó que su perro Roscoe cayó en coma: "No sabemos si despertará"

Lewis Hamilton está atravesando momentos complicados. El piloto de Ferrari ha realizado varias publicaciones en redes sociales que alarmaron a sus seguidores, ya que informó que un miembro de su familia atraviesa momentos críticos en su estado de salud.

Las reacciones no se han hecho esperar, debido a que el británico ha recibido infinidad de muestras de apoyo. Más de uno espera que todo salga bien y que este episodio no termine por afectar su desempeño en la Fórmula 1.

¿Qué le pasó al perro de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público, aunque en ocasiones no lo consigue. Se conoce muy poco del piloto fuera de las pistas de la Fórmula 1, pero hay un tema del que todos tenían conocimiento: el amor que siente por su mascota Roscoe.

En más de una ocasión, el siete veces campeón en el Gran Circo estuvo acompañado en las competencias de la F1 de su perro de la raza bulldog inglés. Prácticamente son inseparables.

En las redes sociales de Hamilton hay infinidad de fotos y videos de él junto a Roscoe, quien ha estado en prácticamente todos los momentos exitosos de una de las leyendas de la Fórmula 1.

Sin embargo, en los últimos días la salud del canino se ha visto afectada, por lo que Lewis se ha tenido que separar de él, ya que ha estado internado en un hospital especializado para animales.

A sus 12 años y medio de edad, Roscoe presentó una neumonía de la que logró salvarse, pero su estado quedó mermado. Fue entonces que Lewis Hamilton solicitó oraciones para su amigo.

Roscoe ha acompañado a Lewis Hamilton en los últimos 12 años. Foto: Especial

Cuando parecía que todo iba a mejorar, Hamilton dio una lamentable noticia que conmocionó a sus seguidores: Roscoe había tenido una recaída que le provocó que entrara en coma, por lo que se mantiene intubado.

Roscoe volvió a contraer neumonía y estaba teniendo dificultades para respirar. Fue ingresado al hospital y sedado para tranquilizarlo mientras le hacían revisiones, y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron reanimarlo y ahora está en coma. No sabemos si despertará de esto. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo"

Lewis Hamilton

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre la salud de la mascota del piloto de Ferrari. Lo que es un hecho es la solidaridad que ha recibido con muchos comentarios de aliento.