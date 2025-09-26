El futbol despierta pasiones desbordadas que, en ocasiones, trascienden los límites de la cordura.

En estadios, bares y hogares, los aficionados discuten con fervor, defendiendo a sus equipos con una intensidad que a veces termina en conflictos.

Este deporte, capaz de unir a millones, también puede generar roces que escalan rápidamente, especialmente cuando los resultados no son los esperados.

La derrota de un equipo querido no solo afecta a los fanáticos, sino también a quienes analizan el deporte en los medios.

¿Quiénes fueron los comentaristas que se fueron a los golpes en plena transmisión?

En Perú, donde el futbol es uno de los deportes predilectos, las emociones están a flor de piel, y la reciente eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 desató un episodio que nadie vio venir.

En este contexto, un debate acalorado puede pasar de la discusión técnica a los insultos personales en cuestión de segundos, como ocurrió en un programa peruano que terminó en un escándalo viral.

La intensidad del futbol peruano quedó en evidencia tras la eliminación de Alianza Lima, que cayó 2-1 ante Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en Coquimbo.

Los blanquiazules, dirigidos por el técnico Néstor Gorosito, no lograron remontar el marcador, quedando fuera del torneo. Este resultado desató un sinfín de análisis en los medios, pero ninguno tan impactante como el que ocurrió en el programa 'Mira lo que habla', transmitido en streaming desde Perú.

En el set, los comentaristas Silvio Valencia y Evaristo Cruz, conocido como 'Chevaristo', protagonizaron un enfrentamiento que pasó de las palabras a los puños.

Todo comenzó cuando Valencia acusó a Chevaristo de favoritismo hacia Alianza Lima, lanzándole insultos: “Defiéndelo a Gorosito, piojoso. Cómprate ropa, ni ropa tienes, puneño”.

La respuesta de 'Chevaristo' no se hizo esperar: “Cuando me pare, corta (la transmisión), ¿me estás amenazando?”.

La tensión escaló hasta que 'Chevaristo', visiblemente alterado, se levantó, salió del cuadro y, de manera inesperada regresó , golpeó a Valencia.

El programa se cortó abruptamente, y el video fue eliminado de la plataforma, pero el incidente se volvió viral en redes sociales, convirtiéndose en tendencia y captando la atención de medios internacionales.