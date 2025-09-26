A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre del futbol comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a vibrar con la expectativa de un evento que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Las discusiones sobre los posibles favoritos, como Brasil, Argentina o las potencias europeas, están en boca de todos, mientras los aficionados planean viajes, solicitan un lugar en los sorteos de los boletos y se preparan para vivir la pasión del torneo más importante del futbol.

Sin embargo, a pesar de la cercanía del torneo en el calendario, continúan las propuestas en torno a la logística, incluso una donde podrían cambiar las sedes del certamen.

¿Por cuál motivo podrían cambiar algunas sedes del Mundial 2026?

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que los partidos de la Copa Mundial de futbol el año próximo que se disputen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.

“Si creo que no es seguro, lo vamos a mover”, dijo Trump el jueves en la Oficina Oval después de ser preguntado sobre las ciudades anfitrionas del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

Los Ángeles, Seattle y San Francisco están entre las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

No está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas.

Trump manifestó que si su administración considera que alguna ciudad “va a ser incluso un poco peligrosa para el Mundial”, así como para los Juegos de Los Ángeles 2029, “lo trasladaremos".

"Pero, espero que eso no suceda”, agregó.

El Mundial de 2026 será el primero con tres países sedes, con México y Canadá como las otras. También será el primero con 48 selecciones.

Estados Unidos cuenta con 11 ciudades anfitriones. Aparte de Los Ángeles, Seattle y San Francisco, las otras son Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.