Aaron Ramsey, el refuerzo estelar de Pumas para el Apertura 2025 y mundialista en la Copa del Mundo de Qatar 2022, enfrenta un momento complicado en el terreno de juego, pero fuera de él, su adaptación a la cultura mexicana avanza con éxito.

Acompañado de su esposa Colleen, chef de profesión, y sus hijos, el futbolista galés se ha dejado seducir por los colores, sabores y tradiciones de México.

La familia Ramsey, quienes ya son apodados como los 'Ram(írez)sey', ha hecho de la exploración gastronómica y cultural una prioridad, visitando lugares emblemáticos como la taquería El Califa de León y los vibrantes tianguis de la Ciudad de México.

Hace un par de jornadas, Ramsey fue blanco de críticas tras fallar un penal crucial ante Tigres, lo que desató silbidos en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, lejos de los reflectores y la presión del futbol, el mediocampista optó por disfrutar de un día de esparcimiento en San Cosme.

¿Cómo se la pasó Aaron Ramsey con su familia en la Ciudad de México?

Junto a Colleen y sus hijos, visitaron un mercado de artesanías, donde los pequeños disfrutaron de panes y postres típicos, y una iglesia local, sumergiéndose en la riqueza cultural de la capital.

El recorrido culminó en una taquería donde hicieron fila como cualquier turista para degustar tacos de carne asada en la banqueta, acompañados de salsa, limón y bebidas de sabor.

Colleen, apasionada por la cocina, ha compartido en redes sociales su fascinación por la gastronomía mexicana.

Durante los festejos del 15 de septiembre, destacó que el chile en nogada es “uno de los platillos más exquisitos” que ha probado, mientras Aaron expresó su felicidad por vivir estas fechas en México.