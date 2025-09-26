La Selección Mexicana ha participado en 17 Copas del Mundo, consolidándose como uno de los equipos que no pueden faltar a la justa más importante del balompié internacional.

Sin embargo, sus mayores logros se remontan a los Mundiales de 1970 y 1986, cuando, como anfitrión, alcanzó los Cuartos de Final, el techo histórico del Tri que aún no ha sido superado.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, donde México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, la afición se pregunta: ¿podrá el Tricolor romper la barrera del "quinto partido" en casa?

¿Cómo le fue a México en la edición de 1970?

En 1970, México organizó su primer Mundial, un evento que trascendió lo deportivo y marcó un antes y un después en la historia de certamen mundialista.

Bajo la dirección de Raúl Cárdenas, el Tri mostró un futbol competitivo. En la fase de grupos, México logró un empate sin goles ante la Unión Soviética, venció 1-0 a Bélgica y goleó 4-0 a El Salvador.

Estos resultados lo llevaron a los Cuartos de Final, donde enfrentó a Italia en el Estadio Azteca. A pesar de un gol tempranero de José "Pepe" González, los italianos, eventuales subcampeones, se impusieron 4-1.

Este resultado, aunque amargo, posicionó al futbol mexicano en el mapa mundial.

¿Cómo le fue a México en la edición de 1986?

Dieciséis años después, en 1986, México volvió a ser sede tras la renuncia de Colombia. Con Bora Milutinović al mando, el Tri vivió una de sus etapas más brillantes.

En la fase de grupos, México derrotó a Bélgica (2-1), empató con Paraguay (1-1) y venció a Irak (1-0), avanzando como líder de su grupo.

En Octavos de Final, el Tri superó a Bulgaria con un sólido 2-0, desatando la euforia en las gradas. Sin embargo, en Cuartos de Final, Alemania Occidental, una potencia mundial, detuvo el sueño mexicano.

Tras un empate sin goles, el partido se definió en penales, donde los germanos ganaron 4-1. Estos logros contrastan con las actuaciones del Tri fuera de casa.

Desde 1994 hasta 2018, México ha alcanzado los Octavos de Final en siete Mundiales consecutivos, pero el "quinto partido" sigue siendo un objetivo inalcanzado.

Equipos como Alemania (1998), Estados Unidos (2002), Argentina (2006 y 2010), Holanda (2014) y Brasil (2018) han eliminado al Tricolor en esta fase.

El Mundial 2026, con México como coanfitrión, representa una nueva oportunidad de superar su marca histórica.

Sin embargo, la reciente eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022 genera incertidumbre. ¿Podrá México aprovechar la localía para romper su techo?