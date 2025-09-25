La Selección Mexicana tendrá una preparación envidiable de cara al Mundial 2026, mismo que organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. De entrada, este año tiene la agenda llena con los compromisos ante Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay.

Meses antes de que se inaugure la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, se maneja la posibilidad de que en marzo Portugal sea el rival con el que se reabra el Coloso de Santa Úrsula. España, Alemania y Francia serían posibilidades y 15 días antes del inicio del torneo está confirmado el choque frente a Argentina.

¿Por qué argentinos de burlaron de México?

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, confirmó que Argentina se enfrentará a México un par de semanas antes de la inauguración del Mundial 2026. La sede aún por definir será en Estados Unidos.

Desde hace tiempo la Albiceleste estuvo insistiendo en un partido de preparación frente al cuadro verde, pero por temas de agenda la FMF había rechazados las propuestas.

Según las declaraciones del directivo argentino el deseo se cumplirá en la víspera de la Copa del Mundo, donde ambas selecciones demostrarán qué tienen para ofrecer en el campeonato.

Algunas de las burlas de argentinos contra México por el partido amistoso del próximo año. Foto: Especial

Sin embargo, luego de que se dio a conocer la noticia, los aficionados sudamericanos la tomaron de manera positiva. Es bien sabido que hay una enorme rivalidad entre ambas fanaticadas, por lo que han comenzado los ataques en redes sociales.

Los argentinos han señalado que enfrentar a México no dejará nada positivo a la vigente campeona del mundo, debido a que no están al mismo nivel y de poco servirá para que Lionel Scaloni saque conclusiones.

“¿No había un país decente?”; “Nunca un amistoso de calidad”, “Se viene la lloradera mechicana”; “¡Qué manera de buscar rivales fáciles, por Dios!”; “Preferiría jugar con Honduras o Nicaragua, son más competitivos”, fueron algunas de las recciones de los argentinos contra la Selección Mexicana.