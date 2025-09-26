El deseo de muchos americanistas es ver a Álvaro Fidalgo con la Selección Nacional en el Mundial 2026. El español se naturalizó mexicano a finales de 2024 y desde ese momento todos están a la expectativa ante la posibilidad de que su nombre aparezca en la lista de convocados.

No obstante, las reglas de FIFA señalan que para que sea elegible debe haber estado en el país mínimo por cinco años, por lo que será hasta el próximo año (meses antes de la Copa del Mundo) el momento para que Javier Aguirre lo contemple.

Lee también Este es el dineral que tendrán que gastar los dueños de palcos por comida en el Mundial 2026

¿Álvaro Fidalgo ya habló con Javier Aguirre?

Se ha especulado mucho respecto al futuro de Álvaro Fidalgo, principalmente por su convocatoria a la Selección Mexicana. Más de uno se aventuró a señalar que para la Fecha FIFA de noviembre podría concretarse su llamado.

Incluso varios señalaron que ya había tenido contacto con Javier Aguirre, de quien se sabe ve con buenos ojos la posibilidad de tener al Maguito en el medio campo para el Mundial 2026.

Fidalgo, desde que llegó en 2021 a la Liga MX, es uno de los futbolistas más regulares y fue factor importante para que el América lograra el Tricampeonato. Desde ese momento una cantidad importante de aficionados considera que puede encajar bien en el combinado verde.

Sin embargo, pese a todos los rumores que giran a su alrededor, Fidalgo decidió de una vez por todas acabar con todos ellos, al asegurar que de momento no hay nada con el seleccionado mexicano y que incluso no ha charlado con el Vasco Aguirre.

Fidalgo se naturalizó mexicano a finales del año pasado. Foto: Imago7

El ‘8’ de las Águilas, que actualmente arrastra varias molestias musculares, señaló que no se desconcentra y se enfoca de lleno en el presente azulcrema, ya que tienen un compromiso complicado ante Pumas este sábado.

“No, no, no… no hablé con nadie y es un tema que, la verdad, no voy a hablar y menos antes de un partido tan importante (vs Pumas) como el que tengo mañana. Pero no, puedo decir que no hablamos… no hablé con nadie”, dijo el Maguito.

Álvaro Fidalgo, pese a que todo se ha mantenido en total hermetismo, sería llamado el próximo año por Javier Aguirre a la Selección mexicana, siendo de esta manera una de sus sorpresas en la lista final para el Mundial 2026.