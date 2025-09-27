Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos que logró una carrera prolífica en Europa. Fueron 17 años los que el Principito se mantuvo jugando en las mejores ligas del otro lado del charco.

No obstante, pese a que se convirtió en ejemplo de las nuevas generaciones de futbolistas, no es suficiente para que se coloque como uno de los mejores mexicanos en el Viejo Continente.

¿Quiénes son los mejores jugadores mexicanos para Guardado?

Andrés Guardado está disfrutando una nueva etapa en su vida, debido a que recientemente puso fin a su carrera profesional, siendo el León el último equipo al que defendió.

Ahora que está lejos de las canchas, el Principito tiene otro panorama del deporte de sus amores, del que ha confesado que desea mantenerse ligado, por lo que tomará el curso de entrenador.

Guardado mira atrás y se da cuenta de que logró cosas importantes dentro de la cancha. No obstante, a pregunta expresa de quiénes son los mejores tricolores que estuvieron en Europa, el canterano del Atlas se sinceró y aseguró que él no entra en el Top 3.

Andrés Guardado señaló que su ídolo siempre fue Rafa Márquez. Foto: Imago7

Andrés aseguró que los primeros tres sitios están ya ocupados, debido a que lograron carreras destacadas. En el lugar de honor colocó a Hugo Sánchez, secundado por Rafael Márquez. Sorprendió que puso a Chicharito Hernández en la tercera posición.

“Los primeros tres están muy claro que es Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito Hernández”, dijo Guardado durante la charla que tuvo en ‘El Cafelito’ de Josep Pedrerol’.

Sin embargo, en el Top 5 el Principito considera que sí tiene un sitio. Aunque señaló que estaría peleado, debido a que hay jugadores que brillaron como Carlos Vela o Carlos Salcido.

“Después yo me lo pelearía a lo mejor con Carlos Vela, con Cuauhtémoc Blanco, con Carlos Salcido, con Jorge Campos, con Memo Ochoa, ahí me pelearía el cuarto y quinto con el que se deje venir”, dijo Andrés Guardado.