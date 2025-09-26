La Selección Mexicana Sub 20 que participará en el Mundial de Chile ha generado muchas expectativas, debido a que entre sus convocados está elementos como Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos, Chicha Sánchez, entre otros prospectos del balompié nacional.

Sin embargo, el que si duda se lleva las miradas completas es el futbolista de 16 años de los Xolos, quien vivirá su primera gran experiencia con la playera Tricolor. Recién se sabe que tendrán una motivación extra: será visoreado por el Manchester United.

Lee también Alexis Vega humilló a Ronaldinho con un túnel ¿Cómo reaccionó el brasileño?

¿Gilberto Mora será Red Devil?

Es bien sabido que muchos equipos de la élite de Europa suelen enviar a visores a los campeonatos juveniles, donde comienzan a darle seguimiento a promesas que se pueden convertir en estrellas en el futuro.

En el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Chile no será la excepción y se sabe que un mexicano será uno de los que más miradas tendrá encima de él durante la competencia: Gilberto Mora.

Según varios medios británicos el Manchester United es uno de los clubes que estarán siguiendo de cerca el desempeño del canterano de la escuadra de Tijuana, con miras a una posible contratación.

Gilberto Mora, pese a sus 16 años, ya es uno de los jugadores titulares indiscutidos en Xolos. Foto: Imago7

Este año ha sido maravilloso para el futbolista de 16 años, ya que se consolidó como titular en la Liga MX y recibió su primer llamado a la Selección Mayor, donde todo parece indicar que será requerido para la Copa del Mundo 2026.

Los de Old Trafford saben que en caso de que brille en el torneo de la categoría, Mora será muy codiciado por muchos equipos, por lo que no quieren que se les adelanten y desean tener mano.

No obstante, Gilberto no será el único elemento al que el United ya le echó el ojo, ya que se sabe que Ebeneezer Harcout, portero de Nigeria, es otro de los jugadores que tienen contemplados para un fichaje futuro.